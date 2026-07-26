Un automóvil terminó con importantes daños materiales luego de protagonizar un siniestro vial durante la mañana de este domingo sobre Ruta 40. El hecho ocurrió pasadas las 7 y generó la intervención de efectivos policiales y personal de emergencias.

Según informaron fuentes calificadas, no se registraron personas heridas de gravedad como consecuencia del impacto.

Por motivos que todavía no fueron establecidos, un automóvil de color blanco sufrió un fuerte choque que provocó la destrucción total de la parte delantera del rodado. Las imágenes del vehículo evidenciaron la magnitud del impacto.

Hasta el momento, la mecánica del siniestro continúa bajo investigación. Las autoridades aún no determinaron si en el episodio participó otro vehículo o si hubo más personas involucradas.

Tras el aviso de emergencia, efectivos de la Comisaría 7ª acudieron al lugar junto con personal médico, quienes asistieron a los ocupantes del automóvil y realizaron las primeras tareas de prevención y control en la zona.

Desde la dependencia policial confirmaron la intervención en el hecho, aunque por el momento no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.