Lo que parecía ser una simple bolsa abandonada sobre la calzada terminó provocando un grave siniestro vial en el departamento 25 de Mayo. Un conductor perdió el control de su vehículo tras pasar sobre el objeto, que ocultaba una piedra de gran tamaño, y terminó cayendo a un zanjón ubicado al costado del camino.

El hecho ocurrió entre las 6.50 y las 7.10 del viernes sobre calle 4, antes de llegar a calle 20, en la localidad de Santa Rosa. La víctima fue identificada como Juan Coria, vecino de Villa El Tango, quien se dirigía a su lugar de trabajo cuando observó un bulto en medio de la calle.

Debido a la escasa visibilidad propia de la madrugada, creyó que se trataba de una bolsa de residuos o de algún elemento liviano y decidió continuar la marcha.

Sin embargo, al pasar por encima del objeto, el impacto fue violento. En el interior de la bolsa había una piedra de gran tamaño que provocó que el conductor perdiera completamente el control del automóvil.

El vehículo salió de la calzada y terminó dentro de un desagüe ubicado al costado del camino. La dramática secuencia quedó registrada en un video tomado durante las tareas de rescate.

A pesar de la violencia del accidente, Coria sobrevivió y no sufrió heridas de gravedad, aunque el episodio pudo haber tenido consecuencias fatales.

Familiares y allegados al conductor sostienen que la piedra habría sido colocada de manera intencional dentro de la bolsa y consideran que no se trató de una travesura, sino de una acción que puso en grave riesgo la vida de un trabajador que se dirigía a cumplir con su jornada laboral.

Ahora esperan que las autoridades investiguen el hecho para determinar cómo llegó ese objeto a la calzada y establecer si existió una acción deliberada detrás del incidente.