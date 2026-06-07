Un auto terminó incrustado en una casa de Media Agua y crecen las dudas sobre un accidente

Un violento episodio ocurrido en la localidad de Media Agua, departamento Sarmiento, mantiene en alerta a los vecinos y es materia de investigación luego de que un automóvil terminara incrustado contra el frente de una vivienda, provocando importantes daños materiales.

El hecho ocurrió durante las últimas horas y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente entre los habitantes de la localidad, muestran una situación de tensión previa al impacto y alimentan la hipótesis de que no se habría tratado de un simple accidente de tránsito.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, existiría un conflicto previo entre algunas de las personas involucradas en el episodio. De acuerdo con testimonios de vecinos, el conductor del vehículo habría estado persiguiendo a un hombre que se encontraba en las inmediaciones de la vivienda antes de perder el control o dirigir el automóvil contra el inmueble.

La violencia de la colisión causó importantes daños en la estructura de la casa y generó momentos de preocupación entre quienes presenciaron la escena. Afortunadamente, no trascendió que se hayan registrado heridos de gravedad como consecuencia del impacto.

Otra de las versiones que surgió tras el episodio señala que el automovilista podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento de conducir, aunque esta circunstancia aún no fue confirmada oficialmente y forma parte de las averiguaciones en curso.

Por estas horas, las autoridades buscan determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y establecer si el choque fue consecuencia de una maniobra intencional vinculada al conflicto denunciado o si se produjo por una pérdida de control del vehículo.

Mientras avanza la investigación, el caso generó conmoción en Media Agua, una comunidad poco acostumbrada a este tipo de episodios. El video del impacto y las distintas versiones sobre lo ocurrido continúan circulando entre los vecinos, a la espera de que las pericias permitan esclarecer las circunstancias del hecho.