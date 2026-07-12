Un fuerte choque se registró durante la tarde-noche de este sábado en la intersección de las calles Catamarca y 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad de San Juan. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos involucrados terminó sobre la vereda, lo que obligó a desplegar un operativo de seguridad y asistencia en la zona.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en el siniestro estuvo involucrado al menos un automóvil Volkswagen de color blanco, que finalizó su recorrido sobre la vereda de calle 25 de Mayo tras la colisión. Por el momento, las autoridades no informaron si participaron otros vehículos ni cómo se produjo el accidente.

A raíz del choque, personal policial dispuso el corte preventivo del tránsito en el sector para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar nuevos incidentes mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.

Minutos después del hecho arribaron ambulancias y personal de emergencias médicas, que asistieron a los ocupantes de los vehículos involucrados. Hasta el cierre de esta edición no había información oficial sobre el estado de salud de las personas afectadas ni sobre la eventual necesidad de traslados a centros de salud.

Las causas del siniestro son materia de investigación y serán las pericias accidentológicas las que permitan establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.