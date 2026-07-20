Un auto volcó en Caucete y una mujer terminó con heridas graves

Un violento accidente sacudió la tranquilidad de la localidad de Marayes durante la madrugada de este fin de semana. Alrededor de las 05:15, una camioneta Ford Ranger de color blanco perdió el control por motivos que aún se investigan y terminó volcando sobre la calzada. El siniestro tuvo lugar específicamente en el kilómetro 109 de la Ruta Nacional 141, dentro del departamento Caucete.

En el vehículo viajaba un grupo familiar compuesto por cinco integrantes. El conductor de 36 años iba acompañado por una mujer de 35 años, dos menores de 11 y cinco años, y una mujer de 67 años. Tras el fuerte impacto, el personal policial y los equipos de emergencia llegaron al sitio para brindar asistencia inmediata a los ocupantes.

La situación más preocupante es la de la mujer de 67 años, quien sufrió las heridas de mayor gravedad. Debido a su estado de salud, fue trasladada de urgencia bajo código rojo hacia el Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanece internada bajo observación médica. El resto de los integrantes de la familia fue derivado al Hospital César Aguilar para recibir atención por lesiones de menor consideración que no ponen en riesgo sus vidas.

Las autoridades competentes se encuentran a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias exactas que provocaron el vuelco. Mientras se realizaban las tareas periciales y el retiro de la camioneta, el tránsito en el sector se vio afectado parcialmente. La investigación continúa abierta para establecer la mecánica del hecho.