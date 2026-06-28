El accidente ocurrió en las últimas horas en una zona transitada del departamento Pocito, cuando por causas que aún son materia de investigación un automóvil perdió el control, se salió de la calzada y terminó volcando hasta caer dentro de un canal de riego.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo circulaba por calle Vidart entre calles 6 y 7 cuando el conductor habría perdido el dominio del rodado, lo que provocó que el auto saliera violentamente de la traza vial. El impacto posterior hizo que el vehículo quedara completamente dado vuelta dentro del cauce.

La escena fue advertida por transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia ante la gravedad del siniestro. La imagen del automóvil dentro del canal generó preocupación y obligó a un rápido despliegue de asistencia.

Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas del accidente ni la cantidad de ocupantes que viajaban en el vehículo. Tampoco se difundió el estado de salud del conductor, mientras los equipos de rescate y personal policial trabajan en el lugar.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho para determinar cómo se produjo la pérdida de control del automóvil y si existieron factores externos que pudieron haber influido en el siniestro.