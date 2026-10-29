Un auto y una moto chocaron en el lateral de Circunvalación y hay una herida

Un siniestro vial involucró a dos conductoras mientras circulaban de norte a sur por la vía externa en la zona del lateral de la Circunvalación. El hecho ocurrió cuando el automóvil conducido por una mujer rozó a la motocicleta conducida por otra mujer en la arteria mencionada. A causa de ese contacto la motociclista perdió la estabilidad del rodado y terminó tendida en la calzada.

Las involucradas sufrieron únicamente lesiones menores como raspones muy leves por la caída sobre el pavimento. Al lugar arribó una ambulancia para brindar asistencia médica a la ocupante del rodado de menor porte aunque ninguna presentó un estado de salud grave. Los vehículos implicados en el hecho fueron una motocicleta de 110 cc y un automóvil Hyundai HB20 hatchback.

El episodio provocó severas complicaciones en el flujo de vehículos debido al corte total realizado en ese sector de la calzada. Esta interrupción del paso sumó un nuevo inconveniente al tránsito en la zona, el cual ya registraba demoras y dificultades de movilidad debido a los trabajos de pavimentación que se estaban ejecutando con anterioridad.