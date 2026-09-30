Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de que se produjera un violento incidente a bordo que involucró a los pilotos. La aeronave, correspondiente al vuelo FZ1073, terminó aterrizando de manera segura en el aeropuerto de Tabuk y todos los pasajeros fueron reportados a salvo.

El episodio generó una alerta de seguridad en Israel y provocó el despliegue de aviones de combate ante el temor inicial de que pudiera tratarse de un secuestro.

Un violento episodio en la cabina

Según versiones difundidas por medios israelíes y citadas por LA NACION, uno de los pilotos habría atacado al otro con un cuchillo e intentado tomar el control de la aeronave. Otros tripulantes y pasajeros habrían intervenido para reducirlo y permitir que el avión recuperara el control.

Uno de los pasajeros relató que escuchó gritos provenientes de la parte delantera del avión y que observó el enfrentamiento. Otro testimonio señaló que pasajeros israelíes ayudaron a contener al atacante.

Sin embargo, esas circunstancias todavía forman parte de la investigación. Flydubai se limitó a confirmar oficialmente que el vuelo sufrió un “incidente” durante el trayecto y que la aeronave aterrizó sin inconvenientes.

El avión perdió miles de metros de altura

El episodio ocurrió aproximadamente dos horas y media después del despegue. Los datos de seguimiento mostraron que la aeronave sufrió un descenso abrupto de alrededor de 14.000 pies, antes de estabilizarse y continuar hacia el aeropuerto saudí.

Además, el avión emitió inicialmente el código de emergencia 7700 y posteriormente el 7500, utilizado para señalar una interferencia ilícita, antes de regresar al código de emergencia general.

Aterrizó en Arabia Saudita y todos están a salvo

El vuelo terminó desviándose hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde aterrizó de manera segura.

Flydubai confirmó que sus equipos trabajan junto con las autoridades correspondientes y que se brindarán nuevos detalles a medida que sean confirmados. Los pasajeros permanecían en territorio saudí mientras se coordinaba su regreso a Israel.

El episodio también generó una respuesta de seguridad en Israel, que desplegó aviones de combate ante la posibilidad inicial de un secuestro. Las autoridades israelíes investigan ahora las circunstancias del incidente y buscan determinar exactamente qué ocurrió dentro de la cabina.

La investigación sigue abierta

Aunque distintos funcionarios israelíes plantearon públicamente la posibilidad de un intento deliberado de tomar el control del avión, esa hipótesis aún no constituye una conclusión definitiva de la investigación. Las autoridades saudíes y los organismos involucrados continúan interrogando a integrantes de la tripulación y pasajeros para reconstruir el episodio.