Un avión privado se estrelló este domingo 1 de noviembre en una zona residencial del sur de Florida, Estados Unidos, y provocó la muerte de las 9 personas que viajaban a bordo. La aeronave cayó en picada cerca de una avenida de West Palm Beach, donde impactó contra el suelo y generó una fuerte explosión que quedó registrada en videos de testigos.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:50, hora local, en las inmediaciones de Cresthaven, en el condado de Palm Beach. El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó el fallecimiento de todos los ocupantes y calificó el episodio como una tragedia.

La aeronave era un Learjet 60, un avión ejecutivo de dos motores que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino North Eleuthera, en Bahamas.

El impacto se produjo cerca de Military Trail, una avenida transitada de la región. Las imágenes captadas por automovilistas muestran cómo el avión descendió a gran velocidad, cayó junto a la calzada y provocó una enorme bola de fuego, seguida de una densa columna de humo negro.

Hasta el momento no se difundieron las identidades de las víctimas ni se confirmó si hubo personas heridas en tierra. Las causas del accidente permanecen bajo investigación.

El avión perdió más de 8.000 metros de altura en un minuto

Los registros de seguimiento aéreo revelaron que la aeronave sufrió una pérdida abrupta de altitud durante los instantes previos al impacto.

Según los datos publicados por ADS-B Exchange, el Learjet descendió aproximadamente 8.230 metros en apenas un minuto, antes de que se interrumpiera la transmisión de información sobre su vuelo.

La caída dejó un profundo cráter en el pavimento, restos de la aeronave dispersos y llamas cerca de una zona con viviendas. Por la magnitud del impacto, los bomberos desplegaron un amplio operativo para controlar el incendio y asegurar el lugar.

Las tormentas, entre los factores que investigan

Al momento del accidente se registraban tormentas en distintos sectores del sur de Florida. Los reportes meteorológicos indican que la aeronave atravesó una zona de actividad tormentosa antes de comenzar su descenso.

Sin embargo, todavía no existe una conclusión oficial que vincule las condiciones climáticas con la caída. Los investigadores deberán determinar si hubo fallas mecánicas, problemas operativos u otros factores que expliquen lo sucedido.

Un amplio operativo de emergencia en Florida

Tras el accidente, las autoridades dispusieron el cierre de Military Trail entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, para permitir el trabajo de bomberos, policías y equipos de rescate.

El operativo también buscó evitar la circulación de vehículos cerca de los restos de la aeronave, donde permanecían focos de incendio y escombros.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) quedaron a cargo de las investigaciones.

Qué se sabe del avión que se estrelló

La aeronave accidentada fue identificada con la matrícula N722BD y corresponde a un Learjet 60, utilizado habitualmente para vuelos ejecutivos.

De acuerdo con los registros de la FAA, estaba inscripta a nombre de LR60271 LLC, una sociedad registrada en Delaware, Estados Unidos.

Los investigadores analizarán los registros del vuelo, las comunicaciones y los componentes recuperados para reconstruir los últimos minutos de la aeronave.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación mientras avanzan las tareas de identificación de las víctimas y el relevamiento de los daños ocasionados por el impacto.