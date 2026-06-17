Un barrio vivió tres días de tensión y violencia, detuvieron a los sospechosos

Se conocieron nuevos detalles del procedimiento policial que culminó con la detención de un joven de 19 años señalado por la investigación como uno de los protagonistas de una serie de episodios de violencia registrados durante el fin de semana en el barrio San Martín, en el departamento Pocito. El operativo permitió además el secuestro de un arma de fuego y derivó en la aprehensión de otras dos personas.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, el conflicto comenzó el viernes cuando dos familias mantuvieron una discusión que, con el paso de las horas, fue incrementando su nivel de violencia. Al día siguiente se produjeron nuevos enfrentamientos, con agresiones y amenazas entre integrantes de ambos grupos.

La situación alcanzó su punto más crítico el domingo. Según la investigación, durante esa jornada hubo personas lesionadas y se efectuaron disparos de arma de fuego, circunstancias que motivaron la intervención de efectivos policiales para controlar los incidentes.

El detenido Jaramillo es señalado por los vecinos como el causante de las amenazas del barrio.

En ese contexto, los investigadores identificaron como uno de los involucrados a Alan Jaramillo Frías, de 19 años, quien, de acuerdo con el procedimiento policial, arrojó una botella contra un patrullero al advertir la presencia de los uniformados. Luego intentó escapar ingresando a una vivienda con la intención de huir por el fondo del inmueble.

Ante esa situación, un efectivo realizó un disparo con cartuchos antitumulto y comenzó una persecución por las inmediaciones del barrio. Tras recorrer parte de la manzana, personal del Comando Radioeléctrico Sur, con apoyo de efectivos de la Comisaría 6ª, logró interceptar y detener al sospechoso.

El pistolón secuestrado será sometido a pericias para determinar si está apto para el disparo.

Durante la aprehensión, los uniformados secuestraron un pistolón que, según la investigación, habría sido utilizado para amenazar a una familia durante los incidentes ocurridos en el barrio. Ese elemento quedó incorporado a la causa como prueba.

En el mismo procedimiento también fueron detenidos Facundo Farías, de 18 años, y un adolescente de 16, quienes serían familiares de Jaramillo y tienen domicilio en el mismo barrio San Martín. Mientras que el menor quedó sujeto al régimen correspondiente por su edad, los otros dos detenidos quedaron vinculados a una causa caratulada amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y daño agravado.

Fuentes del procedimiento indicaron a DIARIO HUARPE que varios vecinos manifestaron informalmente estar cansados de los episodios de violencia y de las presuntas amenazas atribuidas al grupo investigado, aunque muchos evitaron radicar denuncias por temor a represalias. Esas manifestaciones forman parte de las averiguaciones que llevan adelante los investigadores y deberán ser corroboradas durante la instrucción de la causa.

El joven de 19 años se mostró en redes sociales exhibiendo el arma que luego le fue secuestrada.

Otro de los datos incorporados a la investigación señala que, días antes de los incidentes, Jaramillo había sido trasladado en ambulancia a un centro asistencial tras sufrir un traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo facial. Según informaron fuentes policiales, esas lesiones fueron consecuencia de una gresca sobre la cual el joven no brindó mayores precisiones.

Además, los investigadores establecieron que el viernes, antes del inicio de los enfrentamientos, el joven había publicado en redes sociales imágenes en las que exhibía un arma de fuego y desafiaba a que lo denuncien. De acuerdo con las actuaciones, esa arma fue posteriormente secuestrada por la Policía durante el procedimiento realizado el domingo.

La investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los involucrados en los distintos hechos de violencia registrados durante el fin de semana y esclarecer la secuencia completa de los episodios ocurridos en el barrio San Martín de Pocito.