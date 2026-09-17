Un amplio operativo sanitario de urgencia se puso en marcha este jueves para trasladar un bebé recién nacido desde el departamento Jáchal hasta la Capital de San Juan.

El bebé prematuro, debido a su condición, requería controles y atención médica especializada que no podía demorarse. Ante esta situación, se coordinó una derivación aérea para garantizar que pudiera llegar rápidamente a un centro de mayor complejidad.

El traslado se realizó a bordo del helicóptero provincial, que partió desde Jáchal para llevar al niño directamente hacia la ciudad de San Juan.

Directo al Hospital Rawson

Una vez en la Capital, el recién nacido fue trasladado hacia la guardia del Hospital Guillermo Rawson, donde los equipos médicos ya se encontraban alertados sobre su llegada.

El área de Neonatología quedó preparada para recibirlo y brindarle los controles y cuidados correspondientes, de acuerdo con las necesidades.

El operativo permitió reducir considerablemente los tiempos de traslado desde el norte de la provincia y garantizar que el bebé pudieran acceder de manera rápida a la atención especializada que requerían.

La intervención demandó la coordinación entre los equipos sanitarios de Jáchal, el servicio encargado del traslado aéreo y los profesionales del Hospital Rawson, quienes quedaron en alerta para continuar con la asistencia de las recién nacidas.