Un bebé recién nacido fue trasladado de urgencia este domingo desde Jáchal hasta la ciudad de San Juan en el helicóptero sanitario de la provincia. El pequeño permanecía internado en el Hospital San Roque y, de acuerdo con las primeras informaciones, necesitaba asistencia médica especializada que no podía recibir en el centro departamental.

El operativo de aeroevacuación se desplegó durante la siesta del domingo, luego de que los profesionales que atendían al recién nacido determinaran la necesidad de derivarlo de manera inmediata a un hospital de mayor complejidad.

Ante esta situación, se activó el sistema de traslado sanitario aéreo para conectar el Hospital San Roque de Jáchal con el Hospital Dr. Guillermo Rawson, en la capital provincial. La intervención permitió reducir considerablemente los tiempos de traslado frente a una situación que requería atención especializada.

Antes de iniciar el vuelo, el personal médico se encargó de estabilizar al pequeño y acondicionarlo para la aeroevacuación. De esta manera, el viaje pudo realizarse bajo seguimiento sanitario y sin que se registraran inconvenientes durante el trayecto, según la información publicada.

Tras el vuelo, el helicóptero sanitario aterrizó en las instalaciones del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Allí, un equipo multidisciplinario esperaba al recién nacido para continuar con su atención y realizar el seguimiento correspondiente.

El traslado forma parte del protocolo de emergencias que permite conectar a los hospitales departamentales de San Juan con los centros de salud de mayor complejidad de la provincia. Este mecanismo se activa cuando los profesionales consideran que un paciente necesita atención especializada que no puede ser brindada en el lugar de origen.

En este caso, la rápida coordinación del sistema de salud pública permitió concretar la derivación desde Jáchal hacia la capital sanjuanina mediante una aeroevacuación de urgencia.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el cuadro de salud del bebé ni sobre la asistencia específica que requiere. El recién nacido quedó internado en el Hospital Rawson, donde continuará bajo atención médica y seguimiento especializado.