Un siniestro vial entre una Honda CG Titán de 150 cc y un Ford Ka se produjo este viernes después de las 19 en la intersección de Patricias Sanjuaninas y avenida Libertador General San Martín. El motociclista tuvo que ser asistido por personal de Fénix Salud quienes le colocaron un cuello ortopedico por precaución tras la caída. En el auto viajaba una pareja y su bebé.

El choque ocurrió en una esquina de Capital que no cuenta con semáforos. Por motivos que la Policía buscaba establecer, ambos vehículos colisionaron y la motocicleta quedó incrustada en la parte frontal del automóvil. Como consecuencia del impacto, el ocupante del rodado menor cayó al pavimento.

La moto quedó trabada en la parte frontal del auto entre la rueda delantera y el guardabarros.

La situación generó la preocupación de los transeúntes y de las personas que presenciaron el siniestro. Varios de ellos se acercaron para asistir al motociclista, mientras solicitaron ayuda a través de los números de emergencia 911 y 107 para que enviaran una ambulancia.

Minutos después, personal de Fénix Salud llegó al lugar y brindó asistencia a los involucrados. La atención se concentró principalmente en el motociclista quien de acuerdo con la información inicial, habría sufrido una fuerte caída y golpeado contra el pavimento.

Los profesionales le colocaron un cuello ortopédico como medida preventiva ante las posibles lesiones provocadas por el impacto. En tanto, los ocuantes del auto entre ellos un bebé no sufrieron lesiones aparentes.

El conductor de la moto fue asistido por personal de Fenix Salud.

De acuerdo con las primeras versiones sobre la mecánica del siniestro, el automóvil involucrado es un Ford Ka que habría intentado cruzar la avenida Libertador de norte a sur por calle Patricias Sanjuaninas. Por su parte, la motocicleta Honda CG Titán de 150 cc habría circulado por la avenida en sentido de este a oeste, situación que las pericias trminarán por confirmar.

La Policía intervino en el lugar y comenzó con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión. Uno de los principales puntos que debían establecer los efectivos era cuál de los conductores tenía prioridad de paso y si alguno de ellos incumplió las normas de circulación al atravesar la intersección.