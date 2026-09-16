Personal de la Comisaría 22ª de Iglesia detuvo a un hombre de 32 años, de nacionalidad brasileña, luego de un robo cometido en la Estación Transformadora de Energía de la empresa Transener, ubicada en Villa Iglesia. El procedimiento comenzó después de que empleados de la firma descubrieran que personas desconocidas habían ingresado al predio tras dañar el vidrio de una ventana.

El hecho fue advertido durante las primeras horas de la mañana, cuando los trabajadores llegaron a las instalaciones. Del interior de una oficina sustrajeron alimentos y distintos efectos, entre ellos dos teléfonos celulares Samsung, una tablet Samsung y tres linternas frontales tipo LED.

La investigación llevó a una zona alejada

También fueron denunciados tres estuches negros de tela que contenían dos termos, herramientas y útiles de oficina, además de dos chalecos reflectarios de color naranja. Tras revisar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que el robo había sido cometido por un hombre cuyas características físicas y vestimenta permitieron orientar la búsqueda.

El predio se encuentra alejado de viviendas y está rodeado por campo inculto y cadenas montañosas. Ante esta situación, los efectivos desplegaron un operativo de rastrillaje por la zona para intentar localizar al sospechoso.

Siguieron las huellas durante 10 kilómetros

Durante el operativo, los policías encontraron huellas de calzado y comenzaron a seguirlas a pie. El recorrido se extendió durante aproximadamente 10 kilómetros hasta llegar a una quebrada.

En el interior de esa depresión del terreno, los efectivos observaron a una persona que reunía las características físicas y la vestimenta señaladas en la investigación. Luego de rodear el sector, lograron aprehender al sospechoso.

Tenía todos los elementos denunciados

Al momento de la detención, el hombre tenía en su poder la totalidad de los efectos denunciados como sustraídos de la Estación Transformadora de Transener. La Policía dio intervención a las autoridades de la Unidad Fiscal del Norte, a cargo del fiscal de turno, Dr. Salvio Gastón.

El representante del Ministerio Público dispuso la vinculación del detenido al hecho denunciado y el secuestro de todos los elementos que llevaba consigo. Actualmente, el hombre permanece detenido y quedó a disposición de la Justicia.