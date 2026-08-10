Un caballo fue herido en el Jockey Club y una camioneta lo sacó a la rastra

Una tarde de competencias en el Jockey Club San Juan terminó en controversia este domingo. Durante el desarrollo de una de las pruebas de la "reunión turfística", un animal sufrió una lesión irreversible que obligó a los responsables a sacrificarlo en el lugar. El desenlace generó un impacto inmediato entre los asistentes al predio ubicado en el departamento de Rivadavia.

La situación escaló en las redes sociales luego de que se difundieran grabaciones del momento posterior al fallecimiento. En las imágenes se observa cómo una camioneta de color azul retira los restos del animal arrastrándolos por la pista durante cientos de metros. Según los registros compartidos por los usuarios, el traslado se realizó sin utilizar elementos de protección ni mostrar cuidado por el cuerpo del equino.

La escena ocurrió en un sector visible para los espectadores, entre los que se encontraban decenas de niños que acompañaban a sus familias en las tribunas. Esta forma de retiro provocó el malestar de los presentes y de otros socios que realizaban actividades deportivas en la institución. Los videos publicados en diversas plataformas muestran el procedimiento que se extendió por gran parte del circuito.

El sacrificio de animales de competencia es un recurso utilizado en el turf cuando las fracturas impiden una recuperación digna para el caballo. No obstante, el reclamo de la comunidad se centró en el trato posterior recibido por el animal ante la mirada del público. Hasta el momento no se han reportado comunicaciones oficiales por parte de la entidad sobre el protocolo aplicado durante la jornada.