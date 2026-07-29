Un rápido accionar de un efectivo de la Policía de San Juan permitió salvar la vida de una niña de 1 año y 10 meses que se encontraba asfixiándose tras atragantarse con una golosina en el departamento Rawson.

El episodio ocurrió cerca de las 23:10 del martes, en Boulevard Sarmiento Oeste, en Villa Krause, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 6°. En ese momento, una mujer de 40 años, de apellido Gómez y domiciliada en el barrio La Estación, solicitó ayuda desesperadamente al personal de la Base Motorizada N° 2 al advertir que su hija no podía respirar.

Ante la emergencia, el cabo Francisco Díaz actuó de inmediato y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios para desobstruir las vías respiratorias de la menor.

Gracias a la intervención del efectivo, la niña logró recuperar la consciencia antes de la llegada del personal médico.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas 107, interno 112, cuyos profesionales examinaron a la pequeña y constataron que se encontraba hemodinámicamente estable y con signos vitales dentro de los parámetros normales.

Tras la evaluación médica, se determinó que no era necesario trasladarla a un centro de salud, por lo que la menor permaneció junto a su madre, fuera de peligro.