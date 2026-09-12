Un cabo preso tras el supuesto robo de 28 cubiertas que son de la Policía

Un registro policial dispuesto por la Justicia en el barrio Natania XX, dentro del departamento Rivadavia, destapó una maniobra ilícita vinculada al depósito central de la Policía provincial. La Brigada de Investigaciones ingresó a la propiedad con el objetivo inicial de localizar objetos denunciados como sustraídos en otro hecho. Durante la inspección del lugar, los efectivos descubrieron 28 cubiertas completamente nuevas, aptas para equipar autos, camionetas y motos.

El procedimiento contó con la autorización del juez de garantías Diego Manuel Sánz, en respuesta al requerimiento presentado por la fiscal Claudia Salica, integrante de la UFI Delitos contra la Propiedad. Al momento del hallazgo, la residente del inmueble declaró que los elementos pertenecen a un familiar directo y que yo solo los guardaba. La verificación de las fajas de seguridad y los números de serie cotejados por las autoridades ratificó que el lote completo pertenecía a los depósitos institucionales.

Las averiguaciones posteriores señalaron como encargado del traslado del cargamento al cabo Franco Narváez, quien prestaba funciones en el taller de la División Automotores, radicado en la zona de Concepción. A partir de una orden de detención, el personal a cargo de la causa realizó una segunda inspección en el domicilio del sospechoso, ubicado en Chimbas, aunque en ese punto no se registraron nuevos secuestros de material.

Posteriormente, el agente implicado se entregó por sus propios medios en la sede de la UFI Delitos contra la Propiedad, lugar donde permanece privado de la libertad. Los investigadores intentan esclarecer desde cuándo se concretaban los retiros de insumos, el número definitivo de unidades extraídas del predio situado sobre la calle Salvador María del Carril y si existieron otros miembros de la fuerza involucrados.

El expediente avanzará hacia la audiencia de formalización, oportunidad en la que el Ministerio Público Fiscal detallará los imputación y los cargos formalizados contra el servidor público.