Un impactante siniestro vial ocurrió en la Ruta Nacional N°40, en el departamento Sarmiento. Específicamente, el suceso tuvo lugar a unos 4 kilómetros de la localidad de El Cerrillo.

El episodio se registró minutos antes de las 09:00 de este miércoles 12 de noviembre de 2025. El hecho involucró a un camión de gran porte y un automóvil de la marca Peugeot.

Ambos rodados venían circulando en el mismo sentido. Aparentemente, la causa del accidente fue que el camión, que se trasladaba hacia Capital, quiso doblar hacia la derecha. El conductor del Peugeot presuntamente no se percató de esta situación y el auto terminó siendo arrastrado por el camión.

A pesar de la magnitud del suceso y los importantes daños materiales que sufrió el automóvil, el conductor del Peugeot realmente tuvo mucha suerte. La persona que viajaba en el auto podría haber sido aplastada por el vehículo de carga, pero afortunadamente el hecho no terminó siendo de tanta magnitud.

Se confirmó que no hay heridos de gravedad. Ambos conductores solo se llevaron un susto y se encuentran en buen estado de salud.