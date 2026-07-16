Un camión de la Municipalidad de Albardón chocó contra un auto

Durante la mañana de este jueves 16 de julio, se registró un fuerte siniestro vial en el departamento de Albardón que involucró a un vehículo de la flota comunal y a un auto particular. El hecho ocurrió exactamente en la intersección de las calles Arenales y 29 de Agosto, una esquina señalada por los residentes de la zona como un punto sumamente peligroso para el tránsito.

En esta oportunidad, los rodados implicados fueron un camión recolector de residuos verdes perteneciente a la Municipalidad de Albardón y un Chevrolet Astra de color champagne. De acuerdo con las primeras informaciones y el testimonio de las personas que presenciaron el episodio, la colisión se produjo en circunstancias en que el vehículo de mayor porte realizaba una maniobra de giro y fue impactado por el automóvil.

A causa del choque, que se produjo de forma casi frontal, el Chevrolet Astra se llevó la peor parte con daños materiales de consideración en su estructura, mientras que el camión municipal presentó el impacto principal en su sector delantero izquierdo, del lado del conductor.

A pesar de la violencia del impacto, fuentes del lugar confirmaron que los conductores, cuyas identidades no trascendieron, se encuentran en buen estado de salud y no sufrieron heridas de gravedad.

Este nuevo accidente generó indignación entre los habitantes del vecindario, quienes manifestaron su malestar por la falta de medidas de seguridad vial en el cruce. Según expresaron los testigos a los medios de comunicación, "se produjo un importante siniestro vial en una esquina donde los vecinos han reclamado en múltiples ocasiones por semáforos". Las quejas de la comunidad apuntan a la urgencia de instalar señalización activa en un cruce caracterizado por su alta circulación diaria.