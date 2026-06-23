Un camión Ford protagonizó un incidente vial este martes por la tarde en la avenida de Circunvalación norte, cuando sufrió un desperfecto mecánico y perdió las ruedas mientras circulaba por el anillo externo, antes de la bajada a Avenida Libertador, en Capital.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas. Según informaron fuentes del caso a DIARIO HUARPE, el conductor viajaba solo y transportaba arena, carga que estaba siendo trasladada hacia otro vehículo.

El camión sufrió desperfecto mecánico y perdió las ruedas. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Durante la marcha, el chofer escuchó un fuerte ruido en la unidad y logró orillarse a tiempo sobre la banquina. Instantes después, se produjo la salida de las ruedas del camión, lo que dejó el rodado inmovilizado sobre la calzada.

A pesar del impacto del desperfecto, no se registraron personas heridas. El tránsito en la zona se vio afectado de manera momentánea y permaneció demorado durante algunos minutos hasta que la situación fue controlada.

El tránsito estuvo interrumpido solo unos minutos. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

El camión quedó detenido a un costado de la Circunvalación mientras se realizaban las tareas para despejar la zona y normalizar la circulación vehicular en uno de los corredores más transitados de la provincia.