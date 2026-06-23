Policiales
Un camión perdió las ruedas en plena avenida de la Circunvalación
POR REDACCIÓN
Un camión Ford protagonizó un incidente vial este martes por la tarde en la avenida de Circunvalación norte, cuando sufrió un desperfecto mecánico y perdió las ruedas mientras circulaba por el anillo externo, antes de la bajada a Avenida Libertador, en Capital.
El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas. Según informaron fuentes del caso a DIARIO HUARPE, el conductor viajaba solo y transportaba arena, carga que estaba siendo trasladada hacia otro vehículo.
Durante la marcha, el chofer escuchó un fuerte ruido en la unidad y logró orillarse a tiempo sobre la banquina. Instantes después, se produjo la salida de las ruedas del camión, lo que dejó el rodado inmovilizado sobre la calzada.
A pesar del impacto del desperfecto, no se registraron personas heridas. El tránsito en la zona se vio afectado de manera momentánea y permaneció demorado durante algunos minutos hasta que la situación fue controlada.
El camión quedó detenido a un costado de la Circunvalación mientras se realizaban las tareas para despejar la zona y normalizar la circulación vehicular en uno de los corredores más transitados de la provincia.