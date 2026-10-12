Un camión que viajaba con destino a San Juan chocó contra una vaca durante la mañana de este lunes 12 de octubre en la provincia de La Rioja. El siniestro ocurrió cerca de las 6.30, sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del cruce de Bazán.

Según la información policial difundida por medios riojanos, el conductor no pudo evitar el impacto cuando el animal apareció sobre la calzada. A pesar de la violencia del choque y de los importantes daños que sufrió el transporte, el chofer no tuvo lesiones.

El vehículo involucrado era un camión Iveco gris plata que circulaba hacia San Juan. Tras el accidente, personal policial de la Comisaría Quinta acudió al lugar para constatar lo sucedido y realizar las actuaciones correspondientes.

Los daños que sufrió el vehículo

El impacto provocó roturas en distintos sectores del camión, principalmente en la parte delantera. Entre los componentes afectados se encontraban la óptica derecha, el parabrisas, la parrilla frontal y los parasoles.

También se registraron daños en el radiador de aire, el intercooler, la estructura del chasis, la cabina y la instalación eléctrica del vehículo.

Pese a la magnitud de los destrozos, el siniestro dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas.

Luego del choque, efectivos de la Unidad Regional IV trabajaron en la zona para documentar el episodio y ordenar la circulación mientras se realizaban las actuaciones de rigor.