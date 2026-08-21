Un camión quiso doblar por el lateral de la Circunvalación y chocó a un auto

Un impactante incidente vial se registró un viernes en el lateral de Circunvalación, antes de llegar a la calle San Lorenzo, en el departamento de Santa Lucía. El hecho involucró a un automóvil de menor porte, modelo Renault Logan, y a un camión de gran porte que transitaba arrastrando un acoplado.

Aunque todavía se investigan las circunstancias exactas y la mecánica del choque, imágenes aportadas por un lector del lugar revelan que el rodado mayor habría intentado realizar un giro en esa zona, lo que culminó con un fuerte impacto contra el lateral derecho del automóvil.

A pesar de la magnitud de la colisión y de los daños observados en el automóvil, fuentes vinculadas al hecho confirmaron que no se registraron personas heridas. En la escena del accidente, personal de las fuerzas correspondientes se encargó de realizar las pericias para determinar las circunstancias del siniestro, mientras coordinaba el tránsito vehicular para ordenar la circulación que se había visto afectada en el sector.