Un camión y una moto chocaron frente al aeropuerto y hubo un herido

Un grave accidente de tránsito alteró la circulación vehicular durante la jornada de este lunes en las inmediaciones del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Un vehículo de gran porte y un rodado de menor tamaño terminaron colisionando sobre el trazado de la Ruta Nacional 20, en la zona de Las Chacritas, dentro del territorio del departamento 9 de Julio.

Por motivos que las autoridades se encuentran evaluando, la pesada unidad y el motociclista impactaron en ese tramo de la calzada, provocando un operativo inmediato. Instantes después del suceso, una ambulancia arribó al lugar para brindar atención médica de emergencia al conductor del rodado menor. La información médica respectiva no precisó si la persona accidentada registró heridas ni se dieron precisiones sobre su condición física actual.

El caso permanece bajo las actuaciones correspondientes para esclarecer la forma exacta en la que se produjo la colisión en ese sector. Una filmación captada en la zona dio cuenta del escenario registrado tras la colisión.