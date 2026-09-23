Un camionero murió aplastado por el acoplado de su vehículo mientras intentaba revisar una falla mecánica sobre la ruta nacional 9/34, en Salta. El hombre había detenido la marcha a un costado de la calzada, cerca del peaje Cabeza de Buey, cuando la estructura cayó sobre él y le provocó la muerte.

La víctima fue identificada como Celso Copio Saldias, un hombre que vivía en Tarija, Bolivia. El hecho ocurrió durante la mañana del martes y generó un importante operativo de emergencia en la zona.

Según las primeras averiguaciones, el camionero circulaba a bordo de un Volvo cuando advirtió un posible desperfecto y decidió detenerse para inspeccionar el vehículo. Luego descendió de la cabina y levantó uno de los ejes traseros para revisar la zona.

En ese momento se colocó debajo del camión para intentar determinar qué ocurría. Por causas que todavía son investigadas, el acoplado se desprendió y terminó cayendo sobre él.

La posible falla que investigan

Los investigadores trabajan ahora para establecer qué provocó que la estructura se moviera y cayera sobre el conductor. Una de las hipótesis apunta a una eventual falla en el sistema neumático utilizado para elevar el mecanismo.

Según esta posibilidad, una pérdida de aire podría haber provocado que el sistema descendiera mientras el camionero se encontraba debajo del vehículo. Sin embargo, esta explicación todavía no fue confirmada y será sometida a peritajes.

El impacto provocó que el hombre quedara atrapado debajo del acoplado. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, sufrió un aplastamiento y posteriormente un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida en el lugar.

El operativo en la ruta

Distintos conductores que circulaban por la zona advirtieron la situación y dieron aviso a los equipos de emergencia. Algunos testigos señalaron que inicialmente pensaron que el hombre estaba realizando tareas de mantenimiento habituales sobre el camión.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, bomberos y personal médico, que trabajaron para asistir a la víctima y asegurar la zona.

Ahora, la investigación busca reconstruir la mecánica exacta del accidente y determinar si existió una falla en el sistema del acoplado o algún otro desperfecto que haya provocado la caída. Los peritajes serán claves para establecer las causas del hecho ocurrido en las inmediaciones del peaje Cabeza de Buey.