Un camionero de la provincia de Santiago del Estero sufrió un robo millonario mientras se encontraba detenido en una estación de servicio de la ciudad jujeña de Palpalá. Delincuentes aprovecharon un momento de distracción del conductor y escaparon con una riñonera que contenía $3.500.000 en efectivo, además de documentación personal y papeles del vehículo.

El episodio ocurrió en una estación de servicio ubicada en el barrio Antártida Argentina, en la zona sur de la ciudad. Según informaron fuentes policiales, la víctima es un transportista oriundo de la localidad santiagueña de Monte Quemado, quien se encontraba esperando para cargar combustible y continuar con su recorrido.

De acuerdo con el relato del camionero, mientras estaba detenido observó que la lona del camión se encontraba desatada, por lo que decidió descender de la cabina para revisar la carga.

Durante esa inspección escuchó el golpe de la puerta lateral del vehículo al cerrarse, aparentemente debido al viento. Sin embargo, al regresar al interior del camión descubrió que una riñonera negra que llevaba guardada había desaparecido.

Dentro del bolso se encontraban $3.500.000 en efectivo, además del Documento Nacional de Identidad (DNI), la licencia de conducir, la cédula verde y la documentación correspondiente al camión.

Tras advertir el faltante, el chofer consultó a otras personas que estaban presentes en la estación de servicio para intentar obtener información sobre lo ocurrido. Sin embargo, nadie pudo aportar datos sobre movimientos sospechosos ni sobre los posibles autores del robo.

La Policía tomó intervención en el caso y comenzó con las tareas investigativas para intentar identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.