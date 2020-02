Un Campazzo excepcional contribuye al título del Real Madrid en la Copa del Rey de básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cordobés Facundo Campazzo mostró un nivel superlativo y guió a Real Madrid a la conquista de la Copa del Rey de básquetbol de España, tras superar en la final al local Unicaja Málaga, por 95-68.



El conjunto ‘merengue’ volvió a gritar campeón en la competencia, luego de dos finales perdidas en forma consecutiva ante Barcelona.



La institución ‘blanca’ sumó su noveno título en el historial de este certamen (alcanzó cinco en las últimas siete ediciones) y logró su 28va. Copa Nacional, aventajando por tres a Barcelona.



El cordobés Campazzo ofreció otro recital y fue consagrado como el ‘Jugador más valioso’ (MVP) del torneo.



El base, de 28 años y ex Peñarol de Mar del Plata, encestó 13 puntos (1-4 en dobles, 3-4 en triples, 2-3 en libres), repartió 13 asistencias, capturó 4 rebotes y diseñó un robo en los casi 34 minutos que permaneció sobre el rectángulo del José Martín Carpena, de la ciudad de Málaga.



El alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) sumó, en tanto, una planilla de 8 puntos (4-6 en libres), 3 rebotes y 3 asistencias en 21m., mientras que el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) consiguió 3 unidades (0-1 en dobles, 1-1 en triples) y un pase gol en solamente 3m.



El máximo anotador del conjunto del DT Pablo Laso resultó el estadounidense Jaycee Carroll, con un balance de 20 puntos y 4 rebotes.



En el quinteto andaluz, en tanto, la mejor actuación fue firmada por Darío Brizuela, quien aportó 22 tantos, 3 asistencias y 2 rebotes.