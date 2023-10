Un campeón de UFC emitió una grave denuncia contra la compañía

Después de exponer con gran detalle el trato fáustico que hacen muchos peleadores para alcanzar el éxito en UFC, Sean Strickland no se guardó nada. El campeón de los Peso Mediano estaba por dar consejos sobre cómo mantenerse cuerdo frente a una adversidad demencial, pero el micrófono se apagó. Momentos antes, había dado algunos mensajes contundentes a un padre que le había preguntado cómo apoyar el sueño de un niño en las MMA.

"Creo que todos queremos saber esto, hermano, porque he escuchado a muchos tipos similares de tu época, y me dicen cuánto ganan, hermano, y eso te hace querer saberlo". Llora un poquito. Oye, quieres ser un luchador de UFC. $500 dólares. Pero ya sabes, ahora no es muy diferente, hombre. Es curioso, este tipo se me acercó y me dijo: 'Oye, ya sabes, mi hijo tiene 17 años, entrena y quiere ser un luchador'. ¿Tienes algún consejo?'", expuso en un video de Instagram Strickland.

Publicidad

Por otra parte, Sean aseguró: "Le dije: 'No lo hagas'. Él dice: '¿Qué quieres decir?' Y yo dije: 'Bueno, déjeme explicarle, señor'. Déjenme explicarles si tienen niños en casa que quieren ser luchadores. Déjame explicarte la alegría de ser un luchador de MMA. Yo estaba como, 'Ves a los Contender peleadores de la serie, ¿qué crees que ganan?' Y él dice: 'No lo sé'. Yo digo: 'Hacen cinco y cinco'. Si pierden, ganarán cinco. Y él dice: 'Maldita sea'. Yo digo: 'Si pierdes, adivina qué, no irás a UFC'".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El enojo de Sean Strickland

"Así que toda esta vida que podrías haber pasado construyendo una vida, haciendo cualquier otro aspecto de la vida, elegiste entrenar peleando. Así que digamos que ahora lo logras, llegas a UFC. Bueno, oye, ¿adivina qué? ¿En qué crees que contratan al tipo promedio? Diez y 10 para este hombre. Entonces llegas a UFC, te firman, 10 y 10, y ahora peleas por 10 y 10, y has pasado toda tu vida trabajando por este objetivo. Obtienes la marca de verificación azul, obtienes UFC en tu logotipo, obtienes a toda la gente, lo obtienes todo ahora", admitió el campeón de los Peso Mediano.

Para cerrar, Sean Strickland comentó: "Y esa es la maldita vergüenza de la mayoría de la industria. Es como si tuvieras una especie de Weinstein-d. Pusieron este gran y viejo logo de UFC, y nuevamente, amo UFC, muchachos. Gano más dinero en UFC que joder, quiero decir, no soy un hombre pobre, muchachos. Estaría en la categoría de ricos, lo que todavía me sorprende cada vez que pienso en ello. Pero ponen este gran y viejo logo de mierda y vendes tu maldita alma por él. Vendes tu maldita alma por ello, hombre".