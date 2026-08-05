El debate por la reforma de la Ley de Tierras volvió a poner el foco sobre el valor de los campos argentinos. En ese contexto, un relevamiento del sector reveló que una hectárea agrícola de primera calidad en el país cuesta menos de la mitad que una equivalente en Brasil y apenas un tercio de lo que vale en Estados Unidos, pese a que su productividad se ubica entre las más altas del mundo.

Los datos corresponden a la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) y a la Compañía Argentina de Tierras. Según el informe, una hectárea de máxima calidad cotiza en promedio a 15.850 dólares en Argentina, mientras que en Brasil alcanza los 27.500 dólares y en Estados Unidos llega a los 42.000 dólares.

La diferencia de precios volvió a tomar relevancia luego de que el oficialismo retirara del proyecto de ley el capítulo que proponía eliminar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión buscó facilitar el tratamiento de la iniciativa en el Senado, donde el texto había generado fuertes cuestionamientos.

Desde el sector inmobiliario rural sostienen que el mercado argentino arrastra más de una década de estancamiento. El pico de cotización se registró en 2011 y, desde entonces, los valores nunca lograron recuperar aquellos niveles debido a la inestabilidad económica y la incertidumbre política. Si bien durante el último año se observó una recuperación de entre el 10% y el 15%, el repunte todavía no alcanza para cerrar la brecha con otros países.

El mapa de los campos más caros

Dentro de Argentina, las tierras de mayor valor se concentran en el denominado "Triángulo de Oro", integrado por las localidades bonaerenses de Rojas, Salto y Pergamino. En esa región, una hectárea puede cotizar entre 15.000 y 17.000 dólares.

También se destacan otras zonas agrícolas de alto rendimiento, como el centro y sur de Córdoba, el área de Río Cuarto, el sudeste de Buenos Aires —con ciudades como Necochea, Mar del Plata y Tres Arroyos— y la región de Venado Tuerto, en Santa Fe. En el extremo opuesto aparecen los campos ovinos y bovinos de Chubut y Santa Cruz, donde los valores oscilan entre 200 y 450 dólares por hectárea.

Mientras tanto, el mercado inmobiliario rural continúa mostrando señales de actividad. Aunque la oferta de campos agrícolas de alta calidad se redujo en los últimos meses, los especialistas aseguran que el interés de los inversores se mantiene y que el comportamiento del mercado dependerá, en gran medida, del escenario económico y político que se configure tras las elecciones.