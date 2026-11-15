El Centro de Entrenamiento para Arqueros LocosXElArco prepara una nueva edición de su Campus 2026, una propuesta destinada exclusivamente a los guardianes del arco que combinará entrenamientos específicos, formación profesional y actividades recreativas. La iniciativa apunta a generar un espacio de aprendizaje e intercambio para contribuir al crecimiento de las futuras generaciones de arqueros.

El campus tendrá la participación de profesionales del deporte.

En ese sentido, Darío Zamora, exarquero y actual entrenador, destacó a DIARIO HUARPE la importancia de la propuesta y sostuvo: “Es importante para el desarrollo del futuro del arco sanjuanino”. El campus contará con la participación de arqueros de las divisiones inferiores de instituciones como Boca Juniors, Estudiantes, Argentinos Juniors, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Entrenamientos y formación integral

Durante las jornadas, los participantes realizarán entrenamientos específicos en cancha, arena y gimnasio, además de actividades en la pileta. La planificación contempla una metodología de trabajo de alto nivel, con profesionalismo y dedicación para abordar las distintas exigencias del puesto.

El campus también incluirá charlas y espacios de formación a cargo de profesionales de psicología deportiva, nutrición y kinesiología. Estos encuentros abordarán aspectos fundamentales para el desarrollo integral del arquero y la prevención de lesiones.

Cada participante contará con sus respectivos descansos e hidratación durante las jornadas, como parte de una experiencia que contempla los distintos aspectos del entrenamiento. Además, habrá desafíos, diversión, compañerismo, nuevas experiencias y sorpresas para los asistentes.

Una experiencia para los guardianes del arco

La iniciativa busca que los arqueros puedan compartir conocimientos, sumar herramientas y seguir perfeccionándose en un puesto que requiere preparación específica. El objetivo es combinar entrenamiento, aprendizaje y formación dentro y fuera de la cancha.

Bajo el lema “Mucho más que un campus, una experiencia única para los guardianes del arco”, LocosXElArco prepara una edición pensada exclusivamente para los protagonistas del puesto. Porque ser arquero no es solamente atajar: también implica prepararse, entrenar, superarse y aprender a defender un sueño.

Información e inscripciones:



2655091481 – 2644542172