Enrique Montaño, candidato a intendente por Desarrollo y Libertad en Iglesia y actual diputado provincial por ADN, criticó duramente la gestión del actual jefe comunal Jorge Espejo, pero también incorporó a su crítica a los hermanos Marcelo y Mauro Marinero. Este último, también legislador, volverá a competir este 14 de mayo por la intendencia del departamento y así busca su tercer mandato. Para el opositor, esta situación no puede pasar más, debido a que "es sabido que Iglesia no creció como se debe luego de los ingresos mineros": "Venimos tratando de renovar toda esta cuestión de la política, que sabemos que en el departamento viene gobernando hace mucho tiempo y no genera ningún cambio", manifestó.

En este sentido, el candidato de Agustín Ramírez en el departamento andino indicó que ellos presentaron lista única debido a que llevar más propuesta significaba confundir al votante. El principal objetivo es lograr la intendencia y no dejar que los Marinero, que gobernaron durante 12 años, vuelvan. Es que, según su perspectiva, en Iglesia aún quedan muchas necesidades sin satisfacer, aun con el crecimiento económico que trajo el asentamiento de las grandes mineras en el territorio.

"El departamento goza de un ingreso que es el de regalías mineras y no se ha visto reflejado en los últimos años de gestión, ni en la gestión actual. Hay zonas alejadas a Rodeo que no tienen agua. La vivienda sigue siendo un problema, porque solo se construye en la villa cabecera y el resto de la población tiene que trasladarse para una casa digna", dijo el candidato.

En relación con el crecimiento desigual de Iglesia, Montaño expresó su preocupación por ver los montos designados en el presupuesto municipal para cada jurisdicción y luego no verlo reflejado en obras o en crecimiento. Según manifestó, esto es algo de lo cual la comunidad se queja bastante, por lo que una de sus propuestas es que los vecinos comiencen a participar activamente de la toma de decisiones en el gobierno.

Montaño se siente confiado respecto a las próximas elecciones: "En el 2019 fuimos con lista corta y la gente nos sorprendió porque nos eligió y logramos un legislador en la Cámara. Luego, en las Legislativas del 2021 nos volvieron a demostrar lo mismo. Creemos que están dadas las condiciones para que la gente opte por otra dirigencia", cerró.

Los mismos nombres, otra vez

Justamente en Iglesia es donde Sergio Vallejos, candidato a gobernador en UxSJ, metió a su hermano como aspirante a diputado departamental. Se trata de Alberto Vallejos.