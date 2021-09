Un casero denunció que hace un mes no puede trabajar por un perro callejero que lo ataca

Un ciudadano de Chimbas vive una complicada situación desde hace un mes. Un perro callejero se metió al lote donde se trabaja y lo ataca cuando intenta ingresar.

Leonardo Subire ejerce como casero en un lote ubicado en lateral Ruta 40, entre Centenario y Callejón Blanco, Chimbas. Es el encargado de cuidar el domicilio y mantenerlo en condiciones. El problema es que no puede realizar su labor debido a un perro que se instaló en el predio.

“Llevo mucho tiempo sin poder entrar porque cada vez que intento entrar al lote se vuelve loco, ya no sé qué hacer”, contó Subire. Según él, el animal llegó al lote a causa de unas perras en celo.

La Policía Ecológica no le da soluciones.

Como no puede ingresar a trabajar realizó una denuncia y pidió ayuda. Sin embargo, no le dieron respuesta. “Cumplí con todos los pasos legales, denunciar, ir a la Policía Ecológica, ir a medio ambiente, y nadie me dice nada. No hay forma de manejarlo”, agregó el casero.

De acuerdo a su relato, la Policía ecológica labró un acta, pero le dijo que no pueden hacer nada más debido a que no tienen a dónde llevar al canino, que también ataca a otros perros de la zona. “Es cuestión de tiempo hasta que muerda a alguna persona”, protestó.