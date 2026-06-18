Momentos de extrema tensión se vivieron a bordo de un vuelo de British Airways que cubría la ruta entre Londres y Las Vegas cuando un teléfono celular se incendió en plena travesía y provocó daños en el interior de la aeronave. La rápida intervención de la tripulación permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

El episodio ocurrió en el vuelo 271 y fue confirmado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). Según las comunicaciones mantenidas con la torre de control, el piloto informó que el fuego ya había sido extinguido, aunque solicitó asistencia especial para el arribo de la aeronave al aeropuerto de Las Vegas.

Durante la comunicación con los controladores aéreos, el comandante explicó que el incendio se originó en un teléfono móvil y que el dispositivo llegó a dañar parte del interior de la cabina. Además, pidió apoyo para algunos pasajeros que necesitaban asistencia tras el episodio.

A pesar del nerviosismo que generó el incidente entre los viajeros, la tripulación logró extinguir las llamas antes del aterrizaje. El avión llegó al Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas alrededor de las 14.30, hora local, y el desembarco se desarrolló sin mayores inconvenientes.

Como medida preventiva, British Airways activó una alerta por incendio a bordo causado por un dispositivo electrónico, lo que motivó el despliegue de unidades de emergencia en la pista. Sin embargo, la aerolínea aclaró posteriormente que no fue necesario declarar una emergencia formal y que el vuelo aterrizó según lo programado.

El caso vuelve a poner el foco sobre los riesgos asociados a las baterías de litio presentes en teléfonos celulares, cargadores portátiles y otros dispositivos electrónicos. De hecho, la FAA mantiene estrictos protocolos para este tipo de incidentes debido al aumento de eventos relacionados con sobrecalentamiento o combustión de baterías durante vuelos comerciales.

Mientras las autoridades investigan las causas exactas del episodio y el estado del dispositivo que originó el fuego, el incidente quedó registrado como uno de los momentos más delicados vividos recientemente a bordo de un vuelo comercial entre Europa y Estados Unidos.