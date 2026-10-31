Un insólito accidente de tránsito ocurrió este sábado 31 de octubre en la autopista Buenos Aires-La Plata, cuando un cerdo se cruzó inesperadamente sobre la calzada y desencadenó un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos. El episodio se registró a la altura del kilómetro 48, en sentido hacia la capital bonaerense, y provocó importantes complicaciones en la circulación. A pesar de la magnitud del impacto, ninguno de los conductores resultó herido.

Según informaron fuentes de Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), el siniestro comenzó cuando un Ford Ka embistió al animal, que había ingresado a la autopista por circunstancias que todavía se desconocen. A partir de ese primer impacto, se produjo una sucesión de colisiones que involucró a otros tres automóviles.

Los vehículos afectados fueron un Chevrolet Corsa, un Renault Mégane y un Fiat Cronos, cuyos conductores no lograron evitar el choque múltiple. El cerdo, de pelaje marrón oscuro, murió en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto.

Los conductores fueron asistidos y no hubo heridos

Tras el accidente, una ambulancia llegó hasta el lugar para brindar asistencia sanitaria a los cuatro automovilistas involucrados. Luego de las evaluaciones correspondientes, se confirmó que ninguno presentaba lesiones, por lo que el episodio dejó únicamente daños materiales en los vehículos.

El operativo también contó con la intervención de efectivos policiales, quienes trabajaron en la zona para garantizar la seguridad de los conductores y establecer las circunstancias en las que el animal ingresó a la autopista.

Por otra parte, las autoridades dieron intervención a la Justicia. Inicialmente, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°14, a través de la secretaria de Fiscalía Patria Tassano, se declaró incompetente al considerar que no existía un delito culposo.

Posteriormente, la investigación quedó bajo la órbita de la UFI N°3, encabezada por Gonzalo Petit Bosnic, que dispuso actuaciones por averiguación de ilícito en la Comisaría Segunda de Ensenada.

El choque provocó demoras en la autopista

Como consecuencia del siniestro, el carril lento quedó bloqueado y la circulación por los sectores restantes debió reducirse. Al menos dos carriles permanecieron inhabilitados durante las primeras tareas de asistencia y remoción de los vehículos.

La situación generó demoras para quienes circulaban hacia La Plata, mientras se aguardaba la llegada de grúas para retirar los automóviles dañados y el cuerpo del animal.

Qué recomiendan ante la presencia de animales en las rutas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) advierte sobre los riesgos que representa la presencia de animales sueltos en rutas y autopistas, especialmente cuando aparecen de manera inesperada frente a los vehículos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros automóviles, prestar atención a los márgenes de la calzada y evitar maniobras bruscas que puedan provocar una pérdida de control.

También se aconseja respetar la señalización preventiva y utilizar siempre el cinturón de seguridad. Ante la detección de animales sobre la ruta, los conductores deben dar aviso a las autoridades correspondientes para evitar posibles accidentes.

El episodio ocurrido en la autopista Buenos Aires-La Plata volvió a poner de manifiesto el peligro que representa la presencia de animales en vías de circulación rápida, donde una situación inesperada puede desencadenar un siniestro múltiple en cuestión de segundos.