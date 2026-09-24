Un chico de 13 años fue atropellado por un automóvil cuando intentaba cruzar a pie el Acceso Este, en Mendoza, después de un episodio en el que se investiga su presunta participación en un robo. El adolescente sufrió politraumatismos graves y debió ser trasladado al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado.

El impactante hecho ocurrió durante la noche del miércoles, alrededor de las 22.42, a la altura de calle Rosario y frente al shopping de Guaymallén. La secuencia quedó registrada en un video grabado por un testigo, que captó los segundos previos al choque.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, un Peugeot 408 conducido por un hombre de 61 años circulaba de este a oeste cuando el menor apareció repentinamente sobre la calzada. El conductor no logró evitar el impacto y lo embistió.

Qué ocurrió antes del atropello

La Justicia busca establecer cómo comenzó el episodio. Según declararon testigos, el adolescente habría participado momentos antes de un presunto robo contra uno de los integrantes de un grupo de repartidores.

Tras el supuesto hecho, el chico habría subido a un colectivo para intentar alejarse del lugar. Sin embargo, varios motociclistas interceptaron la unidad y lograron que descendiera.

Una vez fuera del colectivo, se produjo un forcejeo entre el menor y algunos de los repartidores. El adolescente consiguió escapar corriendo y se dirigió hacia el Acceso Este.

Fue entonces cuando intentó atravesar la autopista a pie y terminó siendo alcanzado por el Peugeot 408. Las imágenes difundidas posteriormente muestran al chico corriendo hacia la calzada instantes antes del impacto.

Permanece internado

Tras el choque, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar y asistió al adolescente. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti.

El menor quedó internado en terapia intensiva con politraumatismos graves. Desde el centro de salud indicaron posteriormente que se encontraba estable y bajo observación médica.

En el lugar también trabajó personal de la Comisaría 9ª. La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez, de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

Por el momento, la causa vinculada al atropello fue caratulada como lesiones culposas graves. En paralelo, los investigadores intentan reconstruir lo ocurrido previamente y determinar las circunstancias del presunto robo mencionado por los testigos.