Un chofer de la línea 581 de Mar del Plata vivió una situación que sorprendió a miles de usuarios en TikTok. Durante uno de sus recorridos nocturnos, apagó las luces del colectivo y descubrió una extraña sombra con forma de persona en los asientos del fondo.

Tomás, quien manejaba la unidad, aseguró que el colectivo estaba vacío. Sin embargo, cuando las luces quedaron apagadas, apareció una silueta que imitaba la figura de alguien sentado.

Ante la situación, el chofer sacó su teléfono y comenzó a grabar. Las imágenes fueron publicadas en la cuenta de TikTok @tomyarregu y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

El video que se volvió viral

La grabación muestra el interior del colectivo durante el recorrido nocturno. Con las luces encendidas, los asientos del fondo parecían estar vacíos, pero al apagarlas se distinguía la particular sombra.

El video acumuló alrededor de 722.000 reproducciones y 56.000 “me gusta”, además de cientos de comentarios de usuarios que intentaron explicar lo que aparecía en las imágenes.

Algunos internautas tomaron la situación con humor y dejaron mensajes como “Al menos no viajaste solo” y “Poné canciones de Floricienta para que se pase el miedo”. Otros directamente siguieron la interpretación paranormal y bromearon con la posibilidad de que se tratara de un fantasma.

Entre los comentarios también apareció uno que terminó dándole título a la historia: “Dejá de jugar con la luz y llevalo al cementerio”.

Aunque las imágenes generaron todo tipo de teorías, el video no permite determinar qué produjo la sombra. Lo concreto es que la escena registrada durante el recorrido nocturno de la línea 581 terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en TikTok.