El aparatoso siniestro vial ocurrió a primera hora de este jueves sobre la Ruta 141, en el departamento Caucete. El accidente se registró a la altura del kilómetro 460, cuando un camión de gran porte circulaba en sentido de este a oeste.

Se trataba de un Scania con acoplado, que transportaba un cargamento de cal. Según informaron fuentes policiales, el vehículo había iniciado su recorrido en la localidad de Los Berros y tenía como destino final la provincia de Santa Fe.

Por causas que fueron explicadas por el propio conductor, el rodado terminó saliendo de la calzada y volcando a un costado del asfalto.

Dijo que no vio la curva

El camión era conducido por Fernando Gerbino, de 39 años, oriundo de San Rafael, Mendoza.

Al ser entrevistado por los efectivos que llegaron al lugar, el camionero explicó cómo se produjo el accidente. Según su relato, no logró divisar una curva en el trazado de la ruta, por lo que tuvo que realizar una maniobra repentina.

La maniobra provocó que perdiera el dominio total del vehículo. Como consecuencia, el camión terminó volcando a un costado de la ruta, generando importantes daños materiales tanto en el transporte como en parte de la carga de cal.

El conductor salió prácticamente ileso

Luego de que se reportara el siniestro, personal de emergencias médicas se hizo presente en el lugar para asistir al conductor.

Los profesionales revisaron a Gerbino y constataron que, pese a la magnitud del vuelco, había salido prácticamente ileso.

El accidente no dejó víctimas fatales ni personas heridas de gravedad. Las circunstancias del siniestro quedaron bajo intervención de las autoridades correspondientes.