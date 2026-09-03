Un choque cerca del Monumento al Gaucho dejó a una mujer herida

Un siniestro vial movilizó al personal de emergencias y de las fuerzas de seguridad durante las primeras horas de la jornada en el departamento Santa Lucía. La colisión se registró en las inmediaciones del Monumento al Gaucho, un punto de fluido tránsito vehicular, donde un automóvil y una motocicleta protagonizaron un fuerte impacto.

Como consecuencia de la colisión entre ambos rodados, la joven que circulaba en el vehículo de menor porte sufrió diversas dolencias que hicieron requerir la presencia inmediata del personal de salud. Tras una primera revisión en el lugar del hecho, los profesionales médicos evaluaron la gravedad de las dolencias y determinaron que la ocupante debía ser derivada a un centro asistencial para un chequeo exhaustivo.

Una unidad de la ambulancia del servicio de emergencias 107 llevó a cabo el traslado de la joven accidentada hasta las dependencias del Hospital Rawson, espacio donde quedó a disposición del equipo médico de turno para realizar los exámenes de rigor y determinar la evolución de sus heridas.

En el sitio del suceso, los efectivos de la policía desplegaron las tareas preventivas y procedieron a iniciar los trámites y peritajes iniciales para ordenar la circulación de la zona y esclarecer los motivos del impacto. Hasta el momento no se establecieron las razones que desencadenaron la colisión entre la moto y el auto, como tampoco trascendió si el conductor del vehículo presentó contusiones o lesiones por el hecho.

Las autoridades policiales y judiciales a cargo de las actuaciones continúan con la recolección de pruebas e informes periciales para precisar las responsabilidades del evento vial ocurrido en el sector santaluceño.