Un choque en cadena en Circunvalación dejó tres vehículos dañados

Un fuerte choque en cadena se registró este jueves alrededor del mediodía en avenida Circunvalación, sobre el anillo externo, pasando avenida Ignacio de la Roza, en Capital. El siniestro involucró a un Peugeot 504, una camioneta Fiat Fiorino y un Fiat Cronos que trabaja como remis.

De acuerdo con el relato de uno de los protagonistas, la Fiorino había quedado detenida en la zona y el Peugeot se acercó para auxiliarla y retirarla de circulación, ya que ambos conductores son familiares.

Según el relato de uno de los conductores, el impacto se produjo cuando intentaban retirar la camioneta de la calzada. (Foto DIARIO HUARPE)

Sin embargo, mientras realizaban la maniobra, el conductor del Fiat Cronos habría perdido el control y terminó impactando contra los otros vehículos, provocando el choque en cadena.

El conductor de la camioneta, que prefirió no revelar su identidad, aseguró que el hombre que se encontraba auxiliándolo era su cuñado y sostuvo que el remisero habría provocado el impacto por venir utilizando el celular, aunque esta versión deberá ser determinada por las autoridades que intervengan en el hecho.

La camioneta era su herramienta de trabajo

El propietario de la Fiorino manifestó su enojo por las consecuencias del choque y aseguró que el vehículo quedó inhabilitado para circular por el momento.

“Es un auto prestado, por eso no le importa”, expresó molesto al referirse al conductor del remis.

El hombre explicó además que la camioneta representa su herramienta de trabajo, por lo que los daños ocasionados por el impacto significan un problema económico para su actividad cotidiana.

El siniestro generó complicaciones momentáneas en la circulación sobre la avenida Circunvalación, mientras se realizaban las tareas correspondientes para retirar los vehículos involucrados.