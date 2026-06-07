Un siniestro vial registrado el sábado en Caucete dejó como saldo a un hombre de 84 años internado con diversas lesiones. El hecho ocurrió en la intersección de Diagonal Sarmiento y calle San Martín, donde colisionaron una motocicleta de gran cilindrada y una bicicleta playera.

Según los primeros datos, el impacto se produjo por causas que aún se investigan en el cruce de ambas arterias. Producto del choque, fue necesaria la intervención de personal policial y de emergencias médicas.

Efectivos de la Comisaría Novena llegaron al lugar y constataron que el ciclista, identificado como Figueroa, presentaba lesiones visibles en el rostro, especialmente en la zona del ojo izquierdo, además de fuertes dolencias en una de sus rodillas.

Por su parte, el conductor de la motocicleta, de apellido Serer y de 31 años, no sufrió heridas y no requirió asistencia médica en el lugar.

Una ambulancia del servicio de emergencias trasladó al hombre herido al Hospital César Aguilar, donde quedó internado para una evaluación más exhaustiva y la realización de los estudios correspondientes.

Tras tomar intervención en el caso, los efectivos policiales se comunicaron con el ayudante fiscal de turno, Agustín Caballero, quien impartió las directivas para la aplicación del protocolo correspondiente en siniestros viales.

La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades de los involucrados.