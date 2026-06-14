Un hombre de 59 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un violento choque frontal en el departamento San Martín. El siniestro ocurrió cerca de la medianoche sobre calle Nacional, entre las calles Laprida y Divisoria.

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron de frente un auto Renault 4 y un Volkswagen Gol Trend de color blanco. Como consecuencia del fuerte impacto, falleció en el lugar el conductor de la Renault 4, identificado como Raúl Alberto Sánchez, de 59 años.

El otro involucrado en el accidente fue identificado como Gabriel Bueno, quien conducía el Volkswagen Gol Trend. Debido a las graves lesiones sufridas, fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. El hombre ingresó inconsciente al centro de salud y permanece bajo atención médica especializada. Su estado de salud sería delicado.

Tras el siniestro se desplegó un importante operativo en la zona para asistir a las víctimas y preservar la escena del hecho. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 20ª junto a efectivos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

Los investigadores realizaron las primeras pericias para intentar determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión frontal. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que continuará con la investigación para esclarecer cómo ocurrió el trágico hecho que conmocionó a los vecinos de San Martín.