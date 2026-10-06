Un choque entre dos vehículos se registró durante esta mañana de martes en la intersección de calles Salta y Pedro Echagüe, en la ciudad de San Juan. En el siniestro estuvieron involucrados un colectivo perteneciente a la RedTulum, y un automóvil Volkswagen.

Como consecuencia del impacto, una mujer debió ser asistida en el lugar por personal de emergencias. Hasta el momento, no se informó que haya sufrido heridas de gravedad.

El chofer quedó en el lugar

Por su parte, el conductor de uno de los colectivos permaneció en la zona a la espera de la llegada de las autoridades. De acuerdo con la información preliminar, no habría sufrido lesiones como consecuencia del impacto.

El tránsito en el sector se vio condicionado por la presencia de los vehículos involucrados y el trabajo del personal que intervino tras el siniestro.

Las circunstancias en las que ocurrió el choque todavía son materia de investigación. Las autoridades deberán determinar cómo se produjo la colisión y las responsabilidades correspondientes.