Un fuerte choque entre una camioneta Toyota Hilux y un Citroën C3 se registró este martes alrededor de las 17 en un sector de intenso tránsito de Capital. El siniestro ocurrió sobre avenida Ignacio de la Roza, debajo del puente de Circunvalación, entre los laterales.

De acuerdo con la información policial, la Toyota Hilux circulaba por avenida Ignacio de la Roza, mientras que el Citroën C3 lo hacía por el lateral con dirección hacia esa avenida. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en el cruce.

La camioneta circulaba por Ignacio de la Roza. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

En el Citroën viajaban un hombre y una mujer, mientras que la camioneta era conducida por un hombre. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Tras el siniestro, efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes. El choque provocó demoras en una zona de importante circulación vehicular mientras se retiraban los rodados.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Finalmente, tanto la Toyota Hilux como el Citroën C3 fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde continuarán las actuaciones para determinar cómo se produjo el accidente.