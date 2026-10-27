Un motociclista protagonizó un siniestro vial este martes en la intersección de avenida Libertador y calle Ameghino, en Capital, tras impactar contra un Fiat Siena. El conductor de la KTM Duke 200 salió despedido luego del choque y, al momento del reporte de GRUPO HUARPE, era asistido por personal de una movilidad del 107.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.30, cuando la motocicleta circulaba por avenida Libertador de oeste a este, mientras que el automóvil transitaba por calle Medino hacia el norte.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con la información relevada en el lugar, el Fiat Siena pasó por delante de la moto, pero su conductor no habría advertido que la motocicleta circulaba detrás. Como consecuencia, el motociclista impactó contra la parte trasera del vehículo, a la altura de la puerta ubicada detrás del conductor, y salió despedido.

La asistencia en el lugar

A las 14.05, mientras el motociclista recibía asistencia médica, todavía no se había hecho presente personal del 911, según el reporte realizado desde el lugar. Los únicos efectivos policiales que se encontraban en la zona eran agentes que circulaban por el sector y se detuvieron para prestar servicio.

Hasta el momento del reporte, no se informaron víctimas fatales, aunque el conductor de la moto había sufrido golpes producto del impacto.