Un ciberataque contra los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados de Francia provocó la pérdida de grandes cantidades de alimentos frescos y congelados. El incidente ocurrió durante la noche del domingo y también tuvo consecuencias en comercios de Bélgica y Países Bajos.

Entre las cadenas afectadas se encuentran Intermarché, Netto, Coopérative U, Carrefour y Monoprix. Según información difundida por las empresas, alrededor de 300 locales de Intermarché y Netto fueron alcanzados, junto con cerca de un centenar de establecimientos de Coopérative U, 80 de Carrefour y unos 30 de Monoprix.

Los comercios afectados debieron descartar productos que perdieron las condiciones adecuadas de conservación. El episodio también generó algunos principios de incendio, mientras que las pérdidas económicas todavía estaban bajo evaluación.

Cómo funcionó el ciberataque

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes consiguieron acceder de manera remota a los controles de los equipos frigoríficos y activar el ciclo de descongelamiento. La manipulación de esos sistemas provocó un aumento de las temperaturas que, en algunos casos, llegó a los 50 grados.

La investigación apunta a sistemas de regulación de frío fabricados por la empresa danesa Danfoss, utilizados por distintas cadenas comerciales. Sin embargo, las responsabilidades y el alcance técnico del ataque todavía deben determinarse.

En Bélgica y Países Bajos también se registraron incidentes de ciberseguridad que afectaron a las cadenas Delhaize y Albert Heijn. En esos casos, algunas empresas desconectaron sistemas informáticos como medida preventiva y se interrumpieron servicios de entrega a domicilio.

Investigación y alerta por la seguridad alimentaria

La Fiscalía de París abrió una investigación para identificar a los responsables y determinar la magnitud de los daños, tanto por los alimentos perdidos como por los incendios reportados.

Además, la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información de Francia fue convocada para asistir a las posibles víctimas y coordinar acciones con organismos de otros países europeos.

El episodio encendió una alerta sobre la vulnerabilidad de los sistemas conectados que controlan instalaciones esenciales para la conservación de alimentos y el abastecimiento de la población.