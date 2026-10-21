Un ciclista murió en Albardón tras chocar contra la puerta de un auto

Ricardo Antonio Tejada, de 55 años, y Ramón Salvador Ruiz, de 81 años, protagonizaron un trágico siniestro vial que terminó con la vida del ciclista en el departamento Albardón. La víctima falleció en las primeras horas de este miércoles en la terapia intensiva del Hospital Rawson tras agonizar casi 24 horas debido a graves traumatismos de cráneo.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 10:00 de la mañana cuando Tejada circulaba de norte a sur por calle Laprida a bordo de su bicicleta rodado 29 marca Shaley color negro. Al llegar al cruce con calle Arenales se desencadenó la fatalidad frente a un automóvil Peugeot 308 que estaba estacionado en el lugar.

Ruiz, domiciliado en el Barrio Teófilo Alonso, abrió la puerta del vehículo de manera intempestiva justo cuando transitaba el ciclista. La maniobra imprudente no le dio margen de reacción a Tejada, quien impactó de lleno contra la estructura metálica y cayó violentamente sobre el asfalto sufriendo heridas de suma gravedad.

La esposa de la víctima aportó la información inicial a los efectivos de la Unidad Operativa Las Tapias que llegaron tras la alerta al 911. Una ambulancia del servicio 107 trasladó de urgencia al hombre inconsciente y con un corte profundo en el cuero cabelludo hasta el centro médico capitalino.

En el nosocomio diagnosticaron múltiples fracturas de cráneo y lo ingresaron directamente a terapia intensiva, donde quedó entubado y en coma farmacológico con pronóstico reservado. Pese a la asistencia médica recibida, el ciclista de 55 años no logró sobrevivir y su deceso se confirmó durante la madrugada. La UFI Delitos Especiales quedó a cargo de las investigaciones correspondientes.