Un ciclista murió este fin de semana en San Carlos de Bariloche luego de sufrir una caída mientras recorría un sendero de montaña. El accidente ocurrió en una zona de difícil acceso y movilizó a equipos especializados de rescate, que debieron desplegar un importante operativo para recuperar a la víctima.

De acuerdo con la información difundida por medios locales y replicada por TN, el hombre realizaba una actividad de ciclismo de montaña cuando perdió el control de su bicicleta en un sector con pronunciados desniveles. La caída le provocó heridas de extrema gravedad.

Compañeros que participaban de la travesía alertaron a los servicios de emergencia apenas ocurrió el accidente. Debido a las características del terreno, los rescatistas tuvieron que recorrer varios kilómetros por senderos de montaña para llegar hasta el lugar donde se encontraba el ciclista.

En el operativo intervinieron brigadistas especializados, personal de emergencia y efectivos de distintas fuerzas de seguridad. Una vez en el sitio, los profesionales intentaron asistir a la víctima, pero constataron que había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas durante la caída.

Posteriormente se inició el procedimiento judicial correspondiente para el traslado del cuerpo y la realización de las pericias destinadas a determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió el accidente.

El hecho generó conmoción en la comunidad deportiva de Bariloche, una ciudad reconocida por sus circuitos de mountain bike y actividades de aventura. La región recibe cada año a miles de deportistas que practican ciclismo en senderos de montaña y caminos de alta dificultad.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar las medidas de seguridad al realizar actividades en entornos naturales complejos, especialmente durante la temporada invernal, cuando las condiciones del terreno pueden verse afectadas por la humedad, el hielo y las bajas temperaturas.