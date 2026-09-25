Una tragedia conmocionó al fútbol de Polonia. Oskar Kordus, un futbolista de 20 años que jugaba en la cuarta división, murió luego de sufrir gravísimas heridas en un insólito accidente de tránsito en el que un ciervo atravesó el parabrisas de su auto.

El siniestro ocurrió sobre la carretera DW434, en el tramo que conecta Krajewice y Grabonóg, cerca de la ciudad de Gostyn. Según las primeras actuaciones, un Volkswagen conducido por un hombre de 52 años atropelló a un ciervo que cruzaba la calzada.

Tras ese primer impacto, el animal salió despedido hacia el carril contrario y chocó contra el BMW que manejaba Kordus. El ciervo terminó ingresando al habitáculo del vehículo y le provocó al joven heridas severas, principalmente en la cabeza.

Luego del choque, el auto del futbolista salió de la ruta y terminó volcado en una zanja. El conductor del otro vehículo involucrado no sufrió lesiones.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y encontraron a una de las personas involucradas sin signos vitales. Los bomberos comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y posteriormente el personal médico logró restablecer sus constantes vitales.

Kordus fue trasladado inconsciente y en estado crítico en un helicóptero sanitario hasta un hospital de Pozna. Pese a los esfuerzos de los médicos, finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía del Distrito de Gosty informó que las lesiones mortales fueron provocadas por el animal que ingresó al vehículo. De acuerdo con la documentación médica, el joven sufrió un traumatismo craneoencefálico y lesiones intracraneales.

La investigación fue iniciada como un accidente de tránsito con resultado de muerte. Sin embargo, las primeras actuaciones no apuntan a responsabilidades penales de los conductores involucrados, ya que la principal hipótesis sostiene que se trató de una secuencia accidental desencadenada por la aparición del ciervo en la ruta.

Kordus se desempeñaba como defensor en el Kania Gostyn, equipo de la cuarta división del fútbol polaco al que había llegado antes del inicio de la temporada procedente del Korona Piaski. Había disputado siete partidos de liga y venía de ser titular en el último encuentro de su equipo.

Tras conocerse la noticia, el Kania Gostyn expresó su pesar por la muerte del futbolista y envió sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos. Además, el partido que el equipo debía disputar ante ChKS Polonia Chodziez fue suspendido.

Korona Piaski, club donde el joven había realizado parte de su formación futbolística, también publicó un mensaje de despedida y recordó su vínculo con la institución desde sus primeros años.