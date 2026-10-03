Una situación poco habitual ocurrió en una cafetería de Villa Krause, donde un cliente intentó pagar su consumo utilizando Chachos, los bonos de cancelación de deuda emitidos por la provincia de La Rioja.

La escena fue registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando un debate entre quienes se preguntaron si un comercio sanjuanino debe aceptar esta forma de pago.

Durante la secuencia, el cliente sostuvo que los Chachos tenían una equivalencia de uno a uno con el peso argentino, por lo que consideraba que el valor de los billetes riojanos podía utilizarse para cancelar el monto de la compra.

Qué son los Chachos

Los llamados Chachos fueron puestos en circulación por el Gobierno de La Rioja en 2024. Se trata de Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) emitidos por la provincia, con denominaciones de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 unidades. En su lanzamiento, el Gobierno riojano estableció una paridad de uno a uno con el peso.

Sin embargo, esto no significa que funcionen como una moneda nacional de curso generalizado. La normativa estableció que los bonos tienen circulación provincial y pueden utilizarse dentro del esquema previsto por La Rioja, entre ellos comercios adheridos al convenio. También pueden emplearse para determinados pagos locales.

El debate que abrió el video

A partir del episodio ocurrido en Villa Krause, las opiniones se dividieron en redes sociales.

Por un lado, quienes defendieron la postura del cliente señalaron que el valor establecido para los Chachos es equivalente al peso y que, por lo tanto, un billete de 1.000 Chachos representa un valor nominal de 1.000 pesos.

Por otro lado, surgió el argumento de que un comercio de San Juan no está obligado a recibirlos, debido a que se trata de un instrumento emitido por La Rioja y cuyo esquema de circulación fue diseñado para el ámbito provincial y los establecimientos que adhieran.

La situación volvió a poner sobre la mesa una particularidad de las cuasimonedas provinciales: aunque tengan una equivalencia nominal con el peso, su aceptación fuera de la jurisdicción que las emitió depende del marco previsto para su utilización y de la voluntad de los establecimientos.

Una escena que terminó en las redes

El episodio de la cafetería de Villa Krause convirtió una situación cotidiana en una discusión sobre qué valor tienen los Chachos fuera de La Rioja y quién está obligado a aceptarlos.

Mientras el video continúa circulando, el debate quedó planteado entre el valor nominal que tienen los bonos riojanos y las condiciones concretas bajo las cuales pueden ser utilizados como medio de pago.