Te la dejo con foco en la tragedia ocurrida a metros de la estación Constitución y la detención del chofer, con los datos centrales de la investigación.

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Tragedia en Constitución:

Bajada



El accidente ocurrió en la esquina de General Hornos y avenida Brasil, a metros de la estación Constitución. La víctima sufrió una grave herida en la cabeza y murió pese a las maniobras de reanimación. El chofer del colectivo de la línea 39 quedó detenido.

El accidente ocurrió cerca de la estación

Una mujer de 70 años murió este miércoles luego de ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en el barrio porteño de Constitución.

El hecho ocurrió en la intersección de General Hornos y avenida Brasil, a pocos metros de la estación ferroviaria de Plaza Constitución. Por motivos que todavía son investigados, la unidad embistió a la mujer, que quedó tendida sobre la calzada.

Tras recibir un llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría Vecinal 1C llegaron al lugar y encontraron a la víctima con una importante herida en la cabeza. Además, constataron que no respondía a estímulos.

Los médicos intentaron reanimarla

Poco después arribó una ambulancia del SAME. Los profesionales médicos constataron que la mujer se encontraba en paro cardiorrespiratorio y comenzaron con las maniobras de reanimación.

A pesar de los esfuerzos realizados en el lugar, los médicos no pudieron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento.

La víctima tenía 70 años y, hasta el momento, no trascendieron públicamente mayores datos sobre su identidad.

El chofer quedó detenido

El colectivo involucrado pertenecía a la línea 39 y era conducido por un hombre de 47 años.

Luego del accidente, el chofer quedó detenido por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, que interviene en la investigación.

Por ahora, las autoridades buscan determinar cómo ocurrió exactamente el atropello y establecer las responsabilidades correspondientes.

Investigan cómo ocurrió el atropello

La causa quedó bajo investigación judicial y se deberán analizar las circunstancias en las que la mujer fue embestida.

El accidente generó un importante despliegue de efectivos policiales y personal médico en una zona de intenso movimiento, debido a la cercanía con la estación Constitución.

Mientras avanza la investigación, el conductor permanece a disposición de la Justicia, que deberá determinar la mecánica del hecho y su eventual responsabilidad penal.