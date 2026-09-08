Un colectivo chocó con una camioneta 4x4 en una esquina de Santa Lucía

Un colectivo de la RedTulum y una camioneta 4x4 impactaron en la intersección de Avenida Libertador y el Lateral de la Avenida de Circunvalación, en la localidad de Santa Lucía. El siniestro vial ocurrió pasadas las 9:30 hs durante la mañana del martes 8.

La unidad perteneciente a la Línea 441 marchaba en sentido oeste a este por la avenida en el momento en que la camioneta intentó efectuar una maniobra de giro hacia el sur con la intención de incorporarse al lateral, lo que derivó en la colisión entre ambos vehículos en plena esquina. A pesar de la magnitud de la fuerza generada por el choque entre unidades de gran tamaño, no se notificaron lesionados de ninguna gravedad.

Tras el incidente, los residentes del lugar manifestaron que "casi a diario se registran maniobras peligrosas y choques", exponiendo además la constante preocupación que genera la circulación vehicular en el cruce.